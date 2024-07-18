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Dünya
TRT Haber 18.07.2024 08:25

BMGK'da Gazze oturumu: Gazze'deki durum hepimiz için insani bir leke

İsrail'in katliamları devam ederken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Gazze oturumu yapıldı. Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız Güvenlik Konseyi üyelerini, Filistin Devletini tanımaya davet etti. BM Genel Sekreter İcra Dairesi Kabine Şefi ise "Gazze'deki durum hepimiz için insani bir leke" ifadesini kullandı.

BMGK'da Gazze oturumu: Gazze'deki durum hepimiz için insani bir leke

Gazze'deki insanlık dramı sürüyor, İsrail katliamlarını aralıksız sürdürüyor.

Haziran ayında ateşkes tasarısını onaylayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi uzun aranın ardından Gazze gündemiyle bir kez daha toplandı.

Oturumu Güvenlik konseyinin dönem başkanlığını yürüten Rusya'nın Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yönetti.

Ateşkes çağrısını yineleyen Lavrov, "Gazze'de yaşananlar kabul edilemez hale geldi, saldırılar sivilleri toplu olarak cezalandırmaya dönüştü" dedi.

Türkiye'den Filistin Devleti'ni tanıma çağrısı

BM’deki oturumda Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız da konuştu. "Tüm Güvenlik Konseyi üyelerini, iki devletli çözüme bağlılıklarını kanıtlamaları için Filistin Devleti’ni tanımaya çağırıyoruz” dedi.

Gazze’de acil ve kalıcı ateşkes çağrısı yapan Ahmet Yıldız, “Ateşkes olmazsa benzeri görülmemiş boyutta felaket kaçınılmazdır” açıklamasında bulundu.

"Gazze'deki durum hepimiz için insani bir leke"

Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansur da ne Filistinliler'in ne İsrailli rehinelerin Netanyahu'nun umrunda olmadığını söyledi.

Mansur, İsrail'in tüm uluslararası kuralları yerle bir ettiğini belirtti.

BM Genel Sekreteri adına konuşan İcra Dairesi Kabine Şefi Rattray uluslararası toplum adına eleştiri de bulundu.

"Gazze'deki durum hepimiz için insani bir leke" dedi.

BM'deki ABD Büyükelçisi Greenfield ise iki tarafın da ateşkesin çerçevesi konusunda benzer noktada bulunduğunu, görüşmeler konusunda umutlu olduğunu ifade etti.
 

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