Avrupa Parlamentosu'nda güvenoyu yoklaması günü

Geçtiğimiz haziran ayında gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından, karar alma mekanizmalarındaki yöneticileri belirlemek için çalışmalar sürüyor.

Bugün, Ursula Von Der Leyen'in AB Komisyonu başkanlığı için güvenoyu yoklaması yapılacak.

Von Der Leyen'in güvenoyu alması, 2019'da olduğu gibi kendi grubunun yanısıra, sosyalist ve liberal milletvekillerinin desteğiyle mümkün olacak.

Katı İsrail yanlısı tutumuyla biliniyor

Mevcut sandalye sayılarına bakıldığında, ideal olarak bu üç grubun desteği, gerekli 361 oyu sağlıyor.

Ancak oylamanın gizli yapılacak olması soru işaretlerine yol açıyor.

Zira, katı İsrail yanlısı tutumuyla bilinen Von Der Leyen’e pek çok Avrupalı siyasetçi tepki gösteriyor.

Türkiye saati ile 14’te Strazburg’daki Avrupa Parlementosu’nda oylama başlayacak.

Oylamada mutlak çoğunluğun sağlanamaması halinde milletvekilleri, yeni bir aday belirlenmesini talep edecek