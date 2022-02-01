Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 15:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
BM'den İdlib'e 85 tır yardım
[Fotğraf: AA]
Birleşmiş Milletler tarafından Suriye'nin İdlib kentine 85 tır insani yardım gönderildi. BM, geçen ay bölgeye 510 yardım tırı ulaştırdı.
Birleşmiş Milletler (BM)'in yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Araçlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib kent merkezi ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağıbilgisi paylaşıldı.
Öte yandan, geçen ay BM tarafından bölgeye 510 yardım tırı ulaştırıldı.
Etiketler: Birleşmiş Milletler İdlib Suriye Krizi
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