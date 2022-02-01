Huawei'den yapılan açıklamaya göre, önde gelen marka değerleme ve strateji danışmanlığı şirketlerinden Brand Finance, yakın zamanda 'Brand Finance Global 500 2022 raporu'nu yayınladı.

Şirket, Huawei'yi 2022'nin en değerli 10 markasından biri arasında gösterdi.

Huawei'nin marka değerinin yıllık yüzde 29'luk büyümesiyle 71,2 milyar ABD dolarına ulaşması, şirketin Brand Finance'in 500 sıralamasında geçen yılki 21’incilikten bu yıl 9'uncu sıraya iki kattan fazla yükselmesine olanak sağladı.

Brand Finance: AR-GE ve inovasyon büyümenin sebebi

Brand Finance, Huawei'nin marka büyümesini, yerli teknoloji şirketleri ile Ar-Ge'ye yoğun yatırımlar yaparak ve aynı zamanda bulut hizmetlerini güçlendirmeye devam ederken elektrikli otomobil işine odaklayarak inovasyona olan bağlılığına bağlıyor.