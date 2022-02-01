Metaverse ile ilgilenen bir şirkette başkan yardımcısı olarak çalışan Nina Jane Patel, Meta's Horizon Venues'da üç erkek avatar tarafından "sözlü ve cinsel olarak taciz edildiğini" söyledi.

Nina Jane Patel, bu ayın başlarında sanal dünyanın lobisine katıldıktan bir dakika sonra erkek avatarların onu taciz etmeye başladığını söyledi. Nina’ya uygunsuz bir şekilde dokunan, cinsel içerikli laflar atan ve kadının ekran görüntüsünü alan üç erkeğin çirkin davranışları sonrası hemen bağlantısını kesti.

"Kaçmaya çalıştım ama beni takip ettiler."

Konuyla ilgili konuşan Nina Jane Patel, "Üç kız ve bir erkek çocuk annesiyim ve onların bu görünüşte eğlenceli, davetkar alana sadece tehlikeli ve zarar verici davranışlarla karşılaşmalarına izin verme konusunda birçok endişem var" dedi.

Meta’nın bir sözcüsü, tacizle ilgili şunları söyledi:

“Çok üzgünüz. Horizon güvenli olmalı ve biz onu bu şekilde inşa etmeye kararlıyız. İnsanların bu alanlarda nasıl etkileşim kurduğu hakkında daha fazla şey öğrendikçe iyileştirmeler yapmaya devam edeceğiz, özellikle ihbarda bulunmalarına yardımcı olacağız.”