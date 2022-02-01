Sosyal medya devi, Instagram hikayeleri ve doğrudan mesajlar için 3D avatar sunacağını açıkladı. Meta’nın platformları aracılığıyla kullanıcılar; çıkartmalarda, gönderilerinde, Facebook profil resimlerinde sanal karakterlerini kullanabilir.

İlk olarak ABD, Kanada ve Meksika için sunulacak olan yeni 3D avatar özelliği, Quest VR platformu da dahil olmak üzere Meta’nın platformlarında kullanılabilecek. Meta’nın avatarlar ve sanal kimlikten sorumlu genel müdürü Aigerim Shorman blog yazısında yeni avatarların, engelli kullanıcıları kapsayacak şekilde işitme cihazları ve tekerlekli sandalyeler gibi şekilleri ve yardımcı cihazları içereceğini söyledi.

Özellik, Instagram Hikayeler kısmında bir etiket olarak çıkacak ve tıpkı anket ya da soru sorma etiketlerini kullanabildiğimiz gibi ulaşabileceğiz. Dileyen kullanıcılar burada kendi üç boyutlu avatarlarını yaratarak diledikleri gibi hikayelerine ekleyebilecekler.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, geçen yıl Meta’nın yeni adını açıklarken metaverse’in şirket için birincil öncelik olduğunu söyledi. Zuckerberg son paylaştığı gönderisinde ise, “(Önümüzdeki dönemde) gerçekten sanala kadar farklı şekillerde birden fazla avatarınız olacak.” dedi.

Meta’nın avatar genişlemesi burada devreye giriyor. Tanıdık hale gelen ve sanal kimliğiniz olarak benimseyebileceğiniz kendinizi tasvir etme kapasitesi ile Meta, şu anda kendisini bu karakterleri oluşturma platformu olarak konumlandırıyor. Meta’nın fotogerçekçi avatarları günümüzde bile oldukça gelişmiş durumda ve dijital ortamlarda profilinizin gerçek bir temsili olarak kullanabilirsiniz.