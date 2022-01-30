İnternette kişisel bilgilerin gizliliğinde ihlal vakaları gündemden düşmüyor.

Bu kez, bilişim devi Google kişilerin konumlarını rızası dışında takip ettiği iddiasıyla gündemde.

ABD'de 4 eyaletin başsavcısı, Google'a konum gizliliğini kapatan kullanıcıları takip etmeye devam ettiği iddiasıyla dava açtı.

Bu gelişme, akıllı cihazlardaki güvenlik açıklarını akıllara getirdi.

Birçok kullanıcı, kişisel verilerini korumak için dijital uygulamaların mikrofon, kamera, konum bilgilerine erişimine izin vermiyor. Ancak uzmanlara göre bu önemler, mahremiyetin korunması için yeterli değil.

"Cebimizdeki casus"

Siber Güvenlik Uzmanı Gökhan Say, konuyla ilgili demecinde şunları söyledi:

"On binlerce uygulama aracılığıyla telefonlarımızı tam tabirle 'cebimizdeki casus'a dönüştürdüler hatta buna günümüzde 'gözetleme kapitalizmi' diyoruz. Aslında bu noktada dikkat edilmesi gereken çok basit bir kural var. Dijital dünyada bir ürün bedeva ise ürün sizsiniz ve çok dikkatli olmalısınız."

"Beyin hacki" nedir?

Mahremiyet ihlalinin ilerleyen yıllarda çok daha vahim boyutlara ulaşabileceğine dikkat çeken Say, "Önümüzdeki yıllarda yapay zeka, kuantum bilgisayarlar ve biyometrik cihazlar sayesinde 'beyin hacki' dediğimiz, sadece hayatınızı değil, tüm karakter özelliklerinizi anlamak, hatta kendinizden bile bilmediğiniz, bilinçaltına ittiğiniz tüm sırlarınızı keşfetmek ve bunları kullanarak davranışlarınızı yönlendirmek mümkün olabilecek." dedi.

Dijital dünyada güvenliği sağlamak için ne yapmalı?

Akıllı telefonların işletim sisteminin güncellenmesi, güvenliği artırmaya yardımcı oluyor.

"Uygulamaların bizimle ilgili neyi takip ettiğini ve fotoğraflara, mikrofona, kontaklara, lokasyon datalarına, neye erişebildiklerini bilmeniz çok önemli." diyen Gökhan Say, telefonun gereğinden fazla ısınması, pilinin çabuk bitmesi veya fazla veri tüketmesi halinde "resetlenmesi" gerekebileceğine vurgu yaptı.

Sanal güvenliği sağlamak için ayrıca, telefona yüklenecek uygulamanın özellikleri detaylıca incelenmeli, casus yazılımlara karşı antivirüs programı kullanılmalı ve 2 faktörlü kimlik doğrulama kullanılmalı.

Haber: Kübra Yılmaz Pirgaip

Kamera: Bülent Turgut