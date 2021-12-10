Filmin konusunu hatırlarsınız. Leonardo Dicaprio’nun hayat verdiği Cobb karakteri, çok yetenekli bir hırsızdı.

Ancak hırsızlık yaptığı yer, ne bir banka ne bir müze ne de bir marketti.

Zihnin en savunmasız olduğu rüya görme anında, insanların bilinçaltından bilgileri çalıyordu.

Ancak uzmanlığını göstermesi gereken şey, bu kez bir fikri çalmak değil, yeni bir fikri yerleştirmek ve düşünceleri değiştirmekti.

Peki bu film nasıl gerçeğe dönüşebilir?

MIT çalışması esin kaynağı oldu

İddialar, MIT, Harvard ve Montreal üniversitelerinden 3 araştırmacının kaleme aldığı bir makale ile gündeme geldi.

MIT’nin rüya hacklemek ve uyuyanlarla iletişim kurmak için bir cihaz tasarladığı biliniyor.

Ancak bu çalışmalar, rüya görmenin öğrenmeyi nasıl etkilediğini incelemek; travma sonrası stres bozukluğunun neden olduğu kabusları daha iyi anlamak ve tedavi etmek amacıyla yapılıyor.

En azından sunulan "resmi açıklamalar" bu şekilde.

Reklam şirketleri yakından takip ediyor

Makalenin yazarlarından ikisi, MIT'nin tasarladığı bu cihazın üretimini yapan ekipte çalışıyor.

Dikkat çeken noktaysa pazarlama firmalarının rüya mühendisliğine olan ilgisi.

Firmaların, uyku ve rüya korsanlığı yoluyla satın alma davranışını değiştirmenin ve yönlendirmenin yeni yollarını açıkça test ettiği söyleniyor.

Yani rüya içeriğini etkilemek için uykudan önce veya uyku sırasında uyaranların sunulması, ticari ve kar amaçlı kullanıma dönüşüyor.

Bunun nasıl yapılacağına dair detaylar henüz net değil. Ancak pazarlama firmalarının "rüya mühendisliğine" duyduğu ilgi endişe verici olarak niteleniyor.

Araştırmacılar, ABD’de reklamları düzenleyen Federal Ticaret Komisyonu'na da çağrı yaptı; rüya korsanlığının şimdiden yasaklaması istendi.

Rüya hackerlığının ne kadar gerçek bir mesleğe dönüşeceğini şimdiden kestirmek imkansız.

Ancak filmler, teknolojinin en kudretli kehanetçileri olmaya devam edecek.