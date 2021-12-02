Almanya'da son 24 saatte 73 bin 209 yeni vaka ile toplam COVID-19 vaka sayısı 5 milyon 977 bine, aktif vaka sayısı ise 895 bin 300'e çıktı.

Son 24 saatte 388 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 102 bin 178 olarak kayıtlara geçerken 73 bin 209 yeni vaka tespit edildi.

Haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı 439,2 olarak açıklandı.

İki doz COVID-19 aşısı olanların sayısı 57 milyon 100 bine ulaştı.