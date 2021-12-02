Stegouros elengassen adlı dinazor kalıntısı, Şili'nin en güney bölgesi olan Patagonya'daki Magallanes eyaletinde bulundu.

Yaklaşık 2 metre boyutunda, ankylosaur adı verilen küçük zırhlı dinozor fosili, yaklaşık 71.7 milyon ila 74,9 milyon yıl önceye ait.

Stegosaurus'un çift sivri uçları ve Ankylosaurus'un sopa benzeri kuyruğu gibi diğer zırhlı dinozorlarda görülenlerden farklı olarak kuyruğunu silah gibi geliştirmiş.

Dinozorun kuyruğunda, yaprak benzeri bir yapıda birbirine kaynaşmış yedi çift yassı, kemiksi yapılar bulunuyor.

Bir çıngıraklı yılanın veya dikenli kuyruklu kertenkelenin kuyruğuna benzediği bildirildi.

Kafatası ise diğer ankylosaurlarla ortak özelliklere sahip.

Aynı bölgede keşfedilen fosilleşmiş bitkiler ise bu dinozor bölgede yaşadığında iklimin daha sıcak olduğunu gösteriyor.