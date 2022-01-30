Çinlilerin kullandığı geleneksel 12 Hayvanlı Ay Takvimi'ne göre, 1 Şubat’ta 'Öküz Yılı' geride bırakılarak 'Kaplan Yılı'na girilecek.

'Dünyanın en büyük kitlesel göçü' olarak bilinen, çoğunluğunu göçmen işçilerin oluşturduğu milyonlarca kişinin memleketlerini ziyaret ettiği 'Bahar Bayramı yolculuğu' adı verilen seyahatlerin sayısının, geçen yılki büyük düşüşünün ardından toparlanma işareti gösterse de bu yıl da salgın öncesine göre düşük kalacağı tahmin ediliyor.

İlk 10 günde geçen yıla göre yüzde 46 artış

Bu yıl 17 Ocak-25 Şubat'a denk gelen 40 günlük seyahat döneminin ilk 10 gününde yaklaşık 262,72 milyon tekil seyahat yapıldığı açıklandı.

Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Liu Pıngfey, 27 Ocak'ta yaptığı açıklamada, ilk 10 günde demir yolu seyahatlerinin 54,12 bine, kara yolu seyahatlerinin 196 milyona, akarsu ile deniz yolu seyahatlerinin 3,88 bine ve hava yolu seyahatlerinin 8,72 bine ulaştığı bilgisini verdi.

Sözcü Liu, rakamların 2021'e göre yüzde 46 artış gösterdiğine dikkat çekti.

Seyahat rakamları salgın öncesi döneme çıkmadı

Koronavirüs salgını nedeniyle "seyahate çıkmayın" uyarılarının yapıldığı 2021'de Bahar Bayramı'nın 40 günlük döneminde yapılan seyahatler, 2020'ye göre yüzde 50,3 azalmıştı.

2020 Bahar Bayramı'nda yapılan seyahatlerin Hubey eyaletinin merkezi Wuhan'da ortaya çıkan COVID-19'un Çin geneline yayılmasına sebep olduğunun düşünülmesi nedeniyle insanlar, 2021 Bahar Bayramı döneminde seyahat etmekten kaçınmıştı.

Bu yıl tatil döneminin ilk 10 gününe ait veriler bir toparlanmaya işaret etse de salgın öncesi rakamlara ulaşmayacağı tahmin ediliyor.

Yerel salgınlar, seyahat riski yaratıyor

Çin, COVID-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisinin karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ile geniş ölçekli tedbirleri gerektirmesi, ülke içinde seyahat etmeyi risk haline getiriyor.

Delta ve Omicron kaynaklı yerel salgınlar nedeniyle çok sayıda şehir ve bölgede karantina uygulanırken, vatandaşlar gittikleri yerde karantinaya hapsolma, yaşadıkları ve çalıştıkları şehre geri dönememe olasılığıyla karşılaşmak istemiyor.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, 28 Ocak itibarıyla ülkede 13 "yüksek riskli", 44 "orta riskli" ve 14 "risk değerlendirmesi yapılan" şehir, ilçe ve diğer yerleşim yeri bulunuyor.

Kış Olimpiyatları nedeniyle Pekin'de denetimler artırıldı

4-20 Şubat'ta Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan başkent Pekin'de organizasyonun Bahar Bayramı tatiline ve seyahat dönemine denk gelmesi nedeniyle tedbirler artırılmış durumda.

Pekin'de 15 Ocak'ta Omicron varyantını taşıyan ilk yerel kaynaklı vakanın görülmesinin ardından yerel yönetim, 22 Ocak'tan mart sonuna dek şehre seyahat edeceklere varıştan 48 saat önce yapılmış negatif COVID-19 test sonucunu bildirmenin yanı sıra varıştan sonra 72 saatte yeniden test yaptırma zorunluluğu getirdi.

Kanada'dan gelen bir posta gönderisinden bulaştığı tahmin edilen Omicron varyantı az sayıda kişiye yayılırken, soğuk zincir taşımacılık sektörü çalışanlarında ortaya çıkan Delta varyantı taşıyan vakalar ise çok daha büyük bir öbek oluşturdu.

Başkentteki yerel kaynaklı günlük vaka sayısı, dün 20'ye kadar ulaştı.

Pekin 2022 Kış Olimpiyatları'nın, COVID-19'un yayılmasından korunmak amacıyla sporcu, görevli ve gönüllülerin etkinlik alanlarının şehirden yalıtıldığı "kapalı devre" sisteminde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Pekin Merkez Tren İstasyonu'nda yoğunluk yok

Nüfusu yaklaşık 22 milyona ulaşan ve çok sayıda göçmen işçi ve çalışanın yaşadığı başkent Pekin'deki Merkez Tren İstasyonu'nda Çin Yeni Yılı'nın öncesindeki hafta sonunda yoğunluğun olmadığı görülüyor.

Resmi bir seyahat bulunmamasına rağmen şehirdeki çok sayıdaki kamu kurumu ve özel şirket, çalışanlarına Olimpiyatlar bitene dek şehir dışına çıkma yasağı getirdi.

Öte yandan bazı kurum ve şirketlerin, çalışanların aile bireylerinin de şehir dışına çıkmamasını istediği belirtiliyor.

Merkez Tren İstasyonunda valiz ve çantalarıyla bilet kuyruğuna girenlerin çocuksuz çiftler, genç profesyoneller ve üniversite öğrencileri olması dikkati çekti.