Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 14:44Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Binadan düşmek üzere olan çocuk son anda kurtarıldı
Mısır'da bir binanın 3’üncü katında bulunan dairenin penceresinden sarkan küçük çocuk düşmekten son anda kurtarıldı. Çocuğu kurtaran genç, sosyal medyada kahraman ilan edildi.
Mısır’ın başkenti Kahire’nin kuzeydoğusundaki Ain Shams bölgesindebir binanın 3’üncü katından sarkan çocuk, düşmek üzereyken komşuları tarafından son anda kurtarıldı.
Çevredeki vatandaşlar çocuğun düşme ihtimaline karşı binanın altında battaniye açarken, alt katta oturan komşular camdan yukarı çıkarak küçük çocuğu bulunduğu yerden aldı.
Çevredekiler tarafından anbean kaydedilen kurtarma görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından iki Mısırlı genç “kahraman” ilan edildi.
Etiketler: Mısır
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