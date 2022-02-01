Sitharaman, 2022-2023 yılına ilişkin bütçenin sunumunu gerçekleştirdi. Sitharaman, kripto paralar ve NFT (non-fungible token) dahil dijital varlıkların satışından elde edilen her türlü gelirin yüzde 30 oranında vergilendirileceğini belirtti.

Hindistan’da dijital varlıkların kullanımında büyük bir artış olduğunu belirten Sitharaman, “Yapılan bu transferlerin büyüklüğü özel bir vergi rejimi uygulanması gerekliliğini doğurdu.” dedi.

Bakan Sitharaman, söz konusu dijital varlıkların satışından kaynaklanan zararlarında diğer gelirlerden mahsup edilemeyeceğini de hatırlattı.

Hindistan’ın kendi yerel CBDC’sini ( Merkez Bankası dijital para birimi) blok zinciri teknolojisini kullanarak gelecek mali yılda kullanıma sunacağını belirten Sitharaman, “CBDC’nin piyasaya sürülmesi, dijital ekonomiye büyük bir destek verecek.” İfadesini kullandı.

Analistler, Hindistan'da 15 milyon ile 20 milyon arasında kripto yatırımcısı ve toplam kripto varlıklarının yaklaşık 400 milyar rupi (5,4 milyar dolar) olduğu tahmininde bulunuyor.