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Dünya
AA 23.01.2024 17:30

BM yetkilisi, Gazze'de BM sığınma merkezinin vurulduğunu duyurdu

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarına devam ettiği Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki bir UNRWA sığınma merkezinin hedef alındığını bildirdi.

BM yetkilisi, Gazze'de BM sığınma merkezinin vurulduğunu duyurdu

Lazzarini, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırılarda en az 6 Filistinlinin öldürüldüğünü, çok sayıda sivilin de yaralandığını aktardı.

UNRWA çalışanlarının, hastaların ve yerinden edilmiş insanların Han Yunus'taki birkaç hastanede "sıkışıp kaldığına" dikkati çeken Lazzarini, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm tarafları sivillere, sağlık merkezlerine ve personellerinin yanı sıra BM tesislerine gelebilecek zararı en aza indirmeleri için uluslararası hukuk uyarınca her türlü tedbiri almaya çağırıyorum."

Lazzarini, BM sığınma merkezinin kim tarafından hedef alındığına değinmezken, İsrail ordusunun Han Yunus’ta kara saldırılarını yoğunlaştırdığı biliniyor.

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