İsveç'te, İsrail'e gezi düzenlediği ortaya çıkan milletvekilleri hakkında suç duyurusu

Yüksel, Hristiyan Demokrat Partili 10 milletvekilinin Ağustos 2023'te siyonist yayılmacı örgüt olarak bilinen Ulusal Yahudi Fonu Keren Kayemet'in davetlisi olarak İsrail'de bir geziye katılmalarının görüntülerinin ortaya çıktığını belirtti.

İsveç basınında, bunun "skandal" olarak duyurulduğunu aktaran Yüksel, şunları söyledi:

"Çünkü Ulusal Yahudi Fonu Keren Kayemet'in, Filistinlileri zorla evlerinden çıkaran ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yasa dışı yerleşimleri finanse eden bir örgüt olduğu tescillenmiştir. Yasa dışı yerleşimler de BM'ye göre uluslararası suçtur. Bu yüzden de söz konusu 10 milletvekili için suç duyurusunda bulundum."

Söz konusu geziden sonra milletvekillerinin İsveç Parlamentosu'na İsrail lehine bir dizi öneride bulunduğunu kaydeden Yüksel, "Gezinin masraflarının meclis tarafından karşılandığı da ortaya çıktı. Bu da kabul edilemez bir durum. Ayrıca 10 milletvekili, İsrail gezisinden geldikten sonra İsveç'in, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması için meclise önerge sundu." diye konuştu.

Örgütün, siyonizmi destekleyen Yahudileri Filistin'e yerleştirmek için özel bir misyonu bulunduğuna işaret eden Yüksel, "Örgüt, İsveç'te ve farklı ülkelerde açtığı internet sayfalarında para toplayarak, dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan siyonist Yahudilere fon sağlıyor ve Filistin'de işgal edilen topraklara göçü hızlandırmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.