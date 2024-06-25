BM: Yakıt kıtlığı Gazze'ye yönelik insani yardım operasyonlarını engelliyor

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Gazze'deki duruma ilişkin gelişmeleri paylaştı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) edindiği bilgileri aktaran Dujarric, hijyen kıtlığının su, sağlık ve diğer tesislerin çalışmasını engellediğini belirtti.

Dujarric, Gazze'ye giren yakıtın, Ekim 2023 düzeylerinin yüzde 14'üne kadar gerilediğini ifade etti.

Gazze'ye her ay giren yakıt miktarının yaklaşık 2 milyon litre, bunun da Ekim 2023 öncesinde 14 milyon litre olduğunu söyleyen Dujarric, yakıt kıtlığının Gazze'ye yönelik insani yardım operasyonlarını engellemeye devam ettiğinin altını çizdi.

BM yardımlarının askıya alınmasına ilişkin haberler

BM'nin İsrailli yetkililere bir mektup göndererek, acil adım atılmaması halinde yardımları askıya alacaklarını duyurduğuna ilişkin haberler hakkında Dujarric, bir mektup gönderildiğini teyit edebileceğini dile getirdi.

Dujarric, BM'nin çok sayıda personelini kaybettiğini, hastane ve sığınakların vurulduğunu anımsatarak, risklerin arttığını kaydetti.

İsrailli yetkililerle yakın irtibat halinde olduklarını vurgulayan Dujarric, "İhtiyaçlarımızın acil olduğunun altını çizmek istedik." dedi.

Dujarric, koordinasyon ve savaş bölgesinde çalışmaya ilişkin risklerin giderilmesinin ve İsrail ordusunun sorumluluğunu yerine getirerek insani yardımları kolaylaştıması gerektiğinin altını çizerek, her gün durumu gözden geçirdiklerini anlattı.

Güvenli yardım dağıtım yollarını sürekli olarak araştırdıklarını bildiren Dujarric, her fırsatta yardım dağıtmaya devam ettiklerini söyledi.

Dujarric, "Elimizde olan her fırsatı değerlendirmek zorundayız." diye konuştu.

Yardımı askıya almadıklarını, durumu her gün gözden geçirmeye devam ettiklerini yineleyen Dujarric, "Karşılaştığımız riskler, kabul edilebilir düzeyde değil." açıklamasında bulundu.

Dujarric, İsrail'in yardım dağıtımıyla ilgili BM'yi suçlamasıyla ilgili "Silahları olmadan, güvenlikleri sağlanmadan Gazze'dekilere yardım sağlamaya çalışanları suçlamak, bunu inandırıcı bulmak biraz zor." değerlendirmesinde bulundu.