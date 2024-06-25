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Dünya
AA 25.06.2024 20:11

Araştırma: Gazze'de AFP'nin ofisine yönelik saldırıların arkasında İsrail ordusu var

Çeşitli uluslararası medya kuruluşlarınca yürütülen ortak araştırma, 2 Kasım 2023'te Gazze'deki Fransız haber ajansı Agence France-Presse (AFP) ofisine yönelik saldırının arkasında İsrail ordusunun olduğunu ortaya koydu.

Araştırma: Gazze'de AFP'nin ofisine yönelik saldırıların arkasında İsrail ordusu var
[Fotograf: AFP]

Fransız basınındaki haberlere göre, The Guardian, Le Monde, AFP'nin de aralarında olduğu uluslararası medyalar, 4 ay boyunca "Gazze projesi" adı verilen araştırma kapsamında, 120 tanığın yanı sıra balistik incelemeler, uydu görüntüleri, videolara dayanarak bölgede öldürülen gazetecilerin ve basın çalışanlarına ilişkin 100'den fazla vakayı inceledi.

Araştırma, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da en az 14 gazeteci ve basın mensubunun üzerinde görünür bir şekilde "basın" yazılı yelek olmasına rağmen öldürüldüğünü veya yaralandığını ortaya koydu.

Fransız Le Monde gazetesi ve Alman Paper Trail Media'nın araştırma kapsamında yaptığı incelemeler sonucu, Gazze'de AFP ofisine yönelik 2 Kasım 2023'te yapılan atışların kaynağı ve failleri bulundu.

Söz konusu atışların, AFP ofisinden 3 kilometre uzaklıkta bulunan İsrail tanklarınca yapıldığı belirlendi. AFP'nin ofisinin bulunduğu adres, daha önce birkaç defa İsrail makamlarıyla paylaşıldı.

Araştıma, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde basın kuruluşlarını sistematik olarak yıktığını da gösterdi.

İsrail ordusunun, böyle davranarak Gazze'den çıkan görsel ve bilgi akışını mümkün olduğu kadar sınırlandırılmasını ve İsrail Genelkurmay Başkanlığı üzerindeki baskının azaltılmasını hedeflediği tespit edildi.

AFP'den yapılan açıklamada, 2 Kasım 2023'te AFP'nin Gazze'deki ofisinin, İsrail saldırılarında ağır hasar aldığı bildirilmişti.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) de 3 Kasım 2023'te yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de AFP, El Cezire dahil farklı medya kuruluşlarının ofislerinin bulunduğu kuleyi hedef aldığını belirterek, "RSF, İsrail'in (Gazze'de) basına yönelik devam eden saldırılarını şiddetle kınıyor. Medyayı hedef almak savaş suçudur." ifadesini kullanmıştı.

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