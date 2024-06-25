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Dünya
AA 25.06.2024 20:48

ABD'de yasa dışı silah edinmekten suçlu bulunan Hunter Biden, avukatlık yapamayacak

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın, yasa dışı silah edinme davasında suçlu bulunmasından ötürü avukatlIk yetkisi elinden alındı.

ABD'de yasa dışı silah edinmekten suçlu bulunan Hunter Biden, avukatlık yapamayacak

Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi Baş Yargıcı Anna Blackburne-Rigsby, uyuşturucu bağımlısıyken silah satın almaktan suçlu bulunan Hunter Biden'ın, Washington DC'de avukatlık yapma yetkisini askıya aldığını bildirdi.

Yapılan yazılı açıklamada, "Davalı, bu konunun çözümlenmesine kadar Columbia Bölgesi'ndeki avukatlık mesleğinden derhal uzaklaştırılmıştır." ifadesine yer verildi.

Baş Yargıç Blackburne-Rigsby'nin kararı, oğul Biden'ın, Delaware'deki bir federal jüri tarafından federal silah suçlamaları nedeniyle hüküm giymesinin ardından geldi.

Yale Hukuk Fakültesi mezunu olan Hunter Biden, hukuk diplomasını pek aktif kullanmasa da 2007'den bu yana başkent Washington'da avukatlık yapma lisansına sahipti.

ABD'deki federal yasalar, kontrole tabi maddeleri (uyuşturucu) uygunsuz şekilde kullanan birinin ateşli silah satın almasını veya bulundurmasını yasaklıyor.

Hunter Biden, suçlamaları reddetmişti

Hunter Biden, 2018’de uyuşturucu bağımlısı olduğu bir dönemde yasa dışı şekilde ateşli silah edinmek, satın alma işlemleri sırasında uyuşturucu kullanıp kullanmadığına dair sorulara yanlış beyanda bulunarak federal yasaları ihlal etmek ve bu silahı yasalara aykırı şekilde tutmakla suçlanmıştı.

Biden hakkındaki iddiaları soruşturması için Adalet Bakanlığınca atanan özel savcı David Weiss, söz konusu suçlamaları geçen sene yöneltmişti. Biden, hakkındaki suçlamaların tümünü reddetmişti.

Hunter Biden’ın yargılanmaya başlamasıyla ABD tarihinde ilk kez görevdeki bir başkanın oğlu, hakkındaki suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkmış oldu.

Siyasi gözlemciler, Hunter Biden’ın yargılanmasının ve suçlu bulunursa bu durumun, 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerinde babası Joe Biden’ı sandıkta olumsuz etkileyebileceği değerlendirmesinde bulunmuştu.

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