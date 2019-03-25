Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan başkanlık kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Sözcü Dujarric, ''Golan Tepeleri'nin statüsü değişmedi ve BM'nin Golan politikası Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarında belirtiliyor.'' ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan başkanlık kararını bugün imzaladı.

BM Güvenlik Konseyinin 1981'de aldığı 497 sayılı karar, İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgaline karşı çıkıyor ve kararda ''İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'nde kendi kanunlarını, yargısını ve idaresini uygulama kararı hükümsüzdür ve uluslararası hukuki geçerliliği yoktur.'' ifadesi kullanılıyor.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

Kaynak: AA