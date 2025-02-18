BM, İsrail'in UNRWA okullarına baskın düzenlemesini kınadı

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

Dujarric, “Genel Sekreter, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki BM tesislerinin dokunulmazlığının ihlal edilmesini, UNRWA Eğitim Merkezi ve üç okuluna zorla girme ve kapatılmaları girişimini şiddetle kınamaktadır.” dedi.

Öğrenciler dersteyken eğitim ortamlarında göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarının kullanılmasının hem gereksiz hem de kabul edilemez olduğunu belirten Dujarric, “Bu, İsrail'in uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerinin, BM ve personelinin ayrıcalıkları ve dokunulmazlıkları ile ilgili yükümlülükler de dahil olmak üzere açık bir ihlalidir.” diye konuştu.

Dujarric, BM tesislerinin dokunulmazlığına her zaman saygı gösterilmesi gerektiğine vurgu yaparak, İsrail'in iç hukukunun, uluslararası yasal yükümlülüklerini değiştirme veya ihlalleri için herhangi bir gerekçe sağlayamayacağının altını çizdi.

Bir gazetecinin, bu konuda BM’nin ne tür bir adım atacağına yönelik sorusuna da Dujarric, “Anladığım kadarıyla Kudüs'teki meslektaşlarımız, yarın İsrail yetkilileriyle bir araya gelip olan biteni açıkça şiddetle protesto edecekler. Net olan şey, uluslararası hukuka göre, işgalci güç olarak İsrail'in, eğer UNRWA’ya izin vermiyorsa, eğitim ve sağlık hizmetlerini devralma sorumluluğuna sahip olduğudur.” şeklinde cevap verdi.

İsrail polisinin okul baskınları

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te UNRWA’ya ait okullara baskın düzenlediğini, zorla içeri girme esnasında göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullandığını aktarmıştı.

​​​​​​​Lazzarini, işgal altındaki Doğu Kudüs'te UNRWA'ya ait Kalandia Eğitim Merkezi ile beraber UNRWA'ya ait 3 okuldaki toplam 250 çocuk ve 350 kursiyerin İsrail'in zorla tahliyesine maruz kaldığını belirtmiş, bunun temel eğitim hakkının ve BM dokunulmazlığının ihlali olduğunu ifade etmişti.

Netanyahu, UNRWA'yı yasaklama kararının uygulanması talimatı vermişti

İsrail Başbakanlık Ofisinden dün yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, İsrail Meclisinde kabul edilen UNRWA'yı yasaklama kararını uygulama talimatı verdiği bildirilmişti.

Açıklamada, "Başbakan'ın direktifinin uygulanması konusunda herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır." ifadesi dikkati çekmişti.