Hafif Yağmurlu 3.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
Forbes 18.02.2025 21:11

Araştırma: Yapay zeka, eleştirel düşünmeyi azaltıyor

Yeni bir araştırmaya göre, yapay zeka kullanımı arttıkça kişilerin eleştirel düşünme oranları azalıyor.

Araştırma: Yapay zeka, eleştirel düşünmeyi azaltıyor
[Fotoğraf: Getty Images]

Araştırmacılar, 319 kişiye, işle ilgili görevleri yerine getirmek için yapay zekaya nasıl ve ne zaman güvendiklerini ve bunun kendi eleştirel düşünme yeteneklerine ilişkin algılarını nasıl ve ne ölçüde etkilediğini incelemek için anket uyguladı.

Microsoft ve Carnegie Mellon Üniversitesi'nin söz konusu araştırmasına göre, kişiler yapay zekaya ne kadar çok başvurursa o kadar az eleştirel düşünce geliştirdiler.

Çalışmada, yapay zekaya bağımlılığın, kişilerin eleştirel düşünme yeteneklerini kullanma biçimini değiştirdiği, bu gibi durumlarda odaklarını "bilgi doğrulama, yanıt entegrasyonu ve görev yöneticiliğine" kaydırdığı bilgisi paylaşıldı.

ETİKETLER
Yapay Zeka
Sıradaki Haber
Bilim insanları "süper elmas" geliştirdi: Gerçeğinden yüzde 40 daha sert
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:21
İstanbul Valisi Gül uyardı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın
22:14
Polonya'da şaşırtan keşif: 2 bin 600 yıllık takılarda meteordan parçalar bulundu
21:43
Zelenskiy'den Ankara'daki temaslarına ilişkin paylaşım
21:24
DEM Parti Iğdır İl Başkanı Akkuş'a terör gözaltısı
20:58
Aydın'da yeni bir bitki türü: Kuşadası çanı
20:39
Ordu'da sahile vuran 7 varil incelemeye alındı
İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 16 evi yıktı
İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 16 evi yıktı
FOTO FOKUS
Ankara’da su deposu patladı, caddeleri su bastı
Ankara’da su deposu patladı, caddeleri su bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ