Hafif Yağmurlu 3.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
The Independent 18.02.2025 21:55

Polonya'da şaşırtan keşif: 2 bin 600 yıllık takılarda meteordan parçalar bulundu

Polonya'da ortaya çıkarılan erken Demir Çağı'na ait süs eşyalarında, meteorlardan (gök taşları) gelen demirin bulunduğu tespit edildi.

Polonya'da şaşırtan keşif: 2 bin 600 yıllık takılarda meteordan parçalar bulundu
[Fotograf: Reuters]

"Journal of Archaeological Science: Reports" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Polonya'daki antik bir mezarlıkta bulunan 3 bilezik, bir halhal ve bir iğne de dahil olmak üzere yaklaşık 26 tane süs eşyasının meteorit demir içerdiği tespit edildi.

Araştırmacılar, "Bu mütevazı sayıdaki örnek, yine de dünya çapında bir arkeolojik alanda bulunan en büyük meteorit menşeli demir ürünleri koleksiyonlarından birini oluşturuyor." açıklamasını yaptı.

Bilim insanları, milattan önce (MÖ) 750 ila MÖ 600 yılları arasında yaşamış Lusatian kültürüne mensup kişilerin, mücevherlerinde belirli bir desen oluşturmak için meteoritlerden elde ettikleri demiri bilerek eritip kullandıklarını düşünüyor.

Antik eserlerin element bileşimini belirlemek için X ışını floresansı ve elektron mikroskobu gibi farklı teknikler kullanıldı.

Bulgular, Polonya'nın antik sakinlerinin demiri işlemeyi düşünülenden çok daha önce bildiklerine işaret ediyor.

ETİKETLER
Polonya
Sıradaki Haber
Araştırma: Yapay zeka, eleştirel düşünmeyi azaltıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:21
İstanbul Valisi Gül uyardı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın
21:43
Zelenskiy'den Ankara'daki temaslarına ilişkin paylaşım
21:24
DEM Parti Iğdır İl Başkanı Akkuş'a terör gözaltısı
21:39
Araştırma: Yapay zeka, eleştirel düşünmeyi azaltıyor
20:58
Aydın'da yeni bir bitki türü: Kuşadası çanı
20:39
Ordu'da sahile vuran 7 varil incelemeye alındı
İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 16 evi yıktı
İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 16 evi yıktı
FOTO FOKUS
Ankara’da su deposu patladı, caddeleri su bastı
Ankara’da su deposu patladı, caddeleri su bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ