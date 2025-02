Zelenskiy'den Ankara'daki temaslarına ilişkin paylaşım

Ukrayna lideri Zelenskiy, Ankara'daki temaslarına ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Ülkesinin Türkiye ile ilişkilerine, ortak anlayışa, savaş dönemindeki desteğe büyük değer verdiğini vurgulayan Zelenskiy, sıcak karşılama, misafirperverlik ve görüşmelerdeki yapıcı tutum nedeniyle minnettarlığını ifade etti.

Ukraine greatly values its relations with Türkiye, the mutual understanding we share, and the support we receive in this extraordinary time of war. We are grateful for the warm welcome, hospitality and absolutely constructive approach in our negotiations.



Today, together with… pic.twitter.com/VmiScW6Kys