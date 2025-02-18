Hafif Sağanak Yağışlı 3.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.02.2025 17:28

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Barış masasında Türkiye de olmalı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "İlişkilerimiz her zamanki gibi yüksek seviyede, bunun için Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tüm Türk halkına teşekkür ediyorum. Türkiye, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliği konularında çok ilkeli bir tutum sergiledi. Barış masasında Türkiye ve Avrupa da dahil, tüm taraflar olmalı"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Barış masasında Türkiye de olmalı
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basın toplantısı düzenleyen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye gerek askerlerimizin gerek sivillerimizin serbest bırakılması için kolaylıklar sağladı.

Türkiye, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliği konularında çok ilkeli bir tutum sergiledi. Barış masasında Türkiye ve Avrupa da dahil, tüm taraflar olmalı

Rusya-ABD görüşmesi bizim için sürpriz oldu. Medyadan öğrendik.

Ukrayna'ya güvenlik garantisi verilmeli. NATO üyeliğimiz desteklenmeli. İlk adım esir takası olmalı.

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Rusya Ukrayna Vladimir Zelenskiy
Sıradaki Haber
Hamas, 22 Şubat'ta 6 İsrailli esiri serbest bırakmayı kabul etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:43
Emine Erdoğan, Ukraynalı yetim çocukları ziyaret etti
17:46
Türkiye ile Ukrayna arasında 2 anlaşma imzalandı
17:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış görüşmeleri için Türkiye ideal bir ev sahibi olacaktır
17:16
Rami Kütüphanesi'nde "Aile Okulu" 20 Şubat'ta başlayacak
17:15
Hamas, 22 Şubat'ta 6 İsrailli esiri serbest bırakmayı kabul etti
17:09
Türkiye ile İtalya, yatırım ortaklığını yüksek teknoloji alanlarında geliştirecek
Türkiye ile Ukrayna arasında 2 anlaşma imzalandı
Türkiye ile Ukrayna arasında 2 anlaşma imzalandı
FOTO FOKUS
Ankara’da su deposu patladı, caddeleri su bastı
Ankara’da su deposu patladı, caddeleri su bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ