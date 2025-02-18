Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Barış masasında Türkiye de olmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basın toplantısı düzenleyen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye gerek askerlerimizin gerek sivillerimizin serbest bırakılması için kolaylıklar sağladı.

Türkiye, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliği konularında çok ilkeli bir tutum sergiledi. Barış masasında Türkiye ve Avrupa da dahil, tüm taraflar olmalı

Rusya-ABD görüşmesi bizim için sürpriz oldu. Medyadan öğrendik.

Ukrayna'ya güvenlik garantisi verilmeli. NATO üyeliğimiz desteklenmeli. İlk adım esir takası olmalı.

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