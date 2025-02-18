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Dünya
AA 18.02.2025 15:37

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 48 bin 271'e yükseldi

İsrail ordusunun 15 ayı aşkın süre devam eden saldırılarının ardından ateşkesin sağlandığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 6'sı enkaz altından çıkarılan 7 Filistinlinin daha naaşı hastanelere nakledildi.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 48 bin 271'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralı sayısına ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte hastanelere 6'sı enkaz altından çıkarılan, biri ise daha önceki saldırılarda ağır yaralandıktan sonra hayatını kaybeden olmak üzere 7 Filistinlinin naaşının getirildiği aktarıldı. Hastanelere 5 de yaralı ulaştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybeden ve cenazesi hastanelere ulaştırılan Filistinlilerin sayısının 48 bin 271'e, yaralı sayısının da 111 bin 693'e çıktığı belirtildi.

Enkaz altında ve yol kenarlarında hâlâ çok sayıda cenazenin bulunduğu, sivil savunma ekiplerinin enkaz altındakilere ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, 2 Şubat'ta yaptığı açıklamada, 14 binden fazla Filistinlinin enkaz altında kaybolduğunu söylemişti.

Maruf, "İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım 61 bin 709'dan fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. 47 bin 487 kişinin cenazesi hastanelere ulaştırıldı, 14 bin 222 kişinin cesedi enkaz altında kayboldu." demişti.

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