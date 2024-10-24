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Dünya
AA 24.10.2024 19:34

BM: İsrail'in, Suriye'yi Lübnan'a bağlayan El-Masna Sınır Kapısı'nı hedef alması kabul edilemez

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Adam Abdelmoula, İsrail'in Suriye'yi Lübnan'a bağlayan El-Masna Sınır Kapısı'nı ikinci kez hedef almasının "kabul edilemez" olduğunu belirterek, bu saldırılara acilen son verilmesi çağrısında bulundu.

BM: İsrail'in, Suriye'yi Lübnan'a bağlayan El-Masna Sınır Kapısı'nı hedef alması kabul edilemez
[Fotograf: AA]

Abdelmoula, İsrail'in El-Masna Sınır Kapısı'nı 22 Ekim'de ikinci kez hedef almasına ilişkin açıklama yaptı.

İsrail'in, sınır kapısındaki ana yola 3 haftadan daha kısa süre içinde ikinci kez hava saldırısı düzenlemesinin "kabul edilemez" olduğunu vurgulayan Abdelmoula, bu hava saldırılarının bölgeye insani yardım akışını engellemenin yanı sıra sivillerin güvenli bir yere ulaşmasını da önlediğini ve onları Suriye'ye giden daha uzun ve daha tehlikeli alternatif yollar bulmaya ittiğini belirtti.

Abdelmoula, saldırıların "bu hayati rotayı geçilmez hale getirdiğine" dikkati çekerek, "Tehlikeden kaçan insanlar için ciddi riskler oluşturan bu tür saldırılara derhal son verilmesi çağrısında bulunuyorum. Siviller, her zaman ve her nerede olurlarsa olsunlar korunmalıdır." ifadelerini kullandı.

İşgalci İsrail, ekim başında Lübnan ile Suriye'yi bağlayan El-Masna Sınır Kapısı'nın Lübnan'da kalan bölümüne saldırı düzenlemişti.

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