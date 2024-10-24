Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde işgalci İsrail'e ait bir tankı imha ettiğini duyurdu

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Ayta eş-Şaab kasabasındaki çatışmalar sırasında İsrail askerlerine destek olarak bölgeye gelen "Merkava" tipi tankın güdümlü füzelerle hedef alındığı, tankın içerisindeki mürettebattan ölen ve yaralananlar olduğu ifade edildi.

Hizbullah, Ayta eş-Şaab kasabasında İsrail ordusuna karşı makineli tüfekler ve roketlerle "sıfır mesafeden" "şiddetli" çatışmalara girildiğini kaydetti.

Aralarında askeri üslerin de bulunduğu İsrail askerlerinin toplandığı bölgelerin hedef alındığını aktaran Hizbullah, Hayfa yakınlarındaki Zevulun askeri üssünü füzelerle hedef aldıklarını da kaydetti.

Hizbullah, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına ve direnişe destek olmak, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına karşı koymak için İsrail'in kuzeyindeki Nehariya'da bulunan bir askeri üssü de füzeyle hedef aldıklarını duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan başka bir açıklamada, Lübnan'ın güney sınırındaki Adise, Rab Selasin ve Et-Tayyibe köylerine doğru ilerleyen İsrail askerlerini roketler ve makineli tüfeklerle hedef aldıkları aktarıldı.

İsrail ordusunun X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Lübnan topraklarından yaklaşık 50 roket fırlatıldığı tespit edildi. Roketlerin bazıları imha edilirken, bazıları düştü. " ifadelerine yer verildi.

İsrail polisi, Batı Celil'de iki bölgeye düşen roketlerin park halindeki araçlara zarar verdiğini kaydetti. Sağlık kaynakları ise "bir arabada iki kişinin ağır yaralandığını" aktardı.