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Dünya
AA 24.10.2024 18:30

BMGK TUSAŞ'a yönelik hain saldırıyı kınadı

BM Güvenlik Konseyi, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını en şiddetli şekilde kınayarak, saldırının sorumluları, finansörleri ve destekçilerinin hesap vermesi gerektiğini belirtti.

BMGK TUSAŞ'a yönelik hain saldırıyı kınadı
[Fotograf: AA]

15 üyeli BMGK, TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, BMGK üyelerinin, hayatını kaybedenlerin aileleri, yakınları, Türk halkı ve hükümetine başsağlığı dileklerini ilettiği belirtilerek, yaralılara acil şifalar dilendi.

"BMGK üyeleri, terörizmin her tür ve tezahürünün uluslararası barış ve güvenliğe yönelik en ciddi tehdit olduğunu ifade etmektedir." denilen açıklamada, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının en şiddetli şekilde kınandığı, saldırının sorumluları, finansörleri ve destekçilerinin hesap vermesi gerektiği bildirildi.

Açıklamada, saldırının sorumluları, finansörleri, destekçileri ve düzenleyicilerinin adalete teslim edilmesi gerektiğinin altı çizilerek, tüm üye ülkelere, bu çerçevede uluslararası hukuk ve BMGK kararları uyarınca Türk hükümetiyle etkin işbirliği yapma çağrısında bulunuldu.

Her türlü terör faaliyetinin suç olduğu ve hiçbir meşruiyetinin bulunmadığı vurgulanan açıklamada, bunların kim tarafından, nerede ve ne amaçla yapıldığının önem taşımadığı kaydedildi.

Açıklamada, tüm üye ülkelerin, BM Şartı ve uluslararası hukuk, uluslararası insan hakları hukuku ve uluslararası insancıl hukuk kurallarına göre terörle mücadele etmesi gerektiği ifade edildi.

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