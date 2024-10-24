Açık 14.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.10.2024 19:32

Soykırımcı İsrail'in Lübnan'a saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 593'e yükseldi

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 19 artarak, 2 bin 593'e yükseldi.

Soykırımcı İsrail'in Lübnan'a saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 593'e yükseldi
[Fotograf: AA]

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ülkenin birçok bölgesinde hava saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

İşgalci İsrail'in devam eden saldırıları sonucu dün 12 kişinin öldüğü ve 118 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 593'e, yaralananların sayısının da 12 bin 119'a yükseldiği kaydedildi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da yüz binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilenlerden 486 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıklamıştı.

ETİKETLER
İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde işgalci İsrail'e ait bir tankı imha ettiğini duyurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:57
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonunda 4 tutuklama
19:48
TFF'den maçlarda saygı duruşu ve siyah bant kararı
19:39
BM: İsrail'in, Suriye'yi Lübnan'a bağlayan El-Masna Sınır Kapısı'nı hedef alması kabul edilemez
19:32
Görgün: Kahraman ordumuz için daha çok çalışacağız, en iyisini yapacağız
19:18
Yılmaz: Ülkemizi tam bağımsızlık yolunda daha ileri noktalara taşıyacağız
18:57
Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde işgalci İsrail'e ait bir tankı imha ettiğini duyurdu
TUSAŞ çalışanı 3 şehit son yolculuğuna uğurlandı
TUSAŞ çalışanı 3 şehit son yolculuğuna uğurlandı
FOTO FOKUS
TRT ekibi FETÖ'nün oyununu bozdu
TRT ekibi FETÖ'nün oyununu bozdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ