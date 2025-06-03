BM: İsrail'in Gazze'deki sivillere saldırıları savaş suçu teşkil ediyor

Türk, Gazze Şeridi'nde insani yardım dağıtım merkezinde İsrail'in saldırılarına maruz kalan sivillere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Az miktardaki gıda yardımına ulaşmaya çalışan sivillere yönelik İsrail'in ölümcül saldırılarını "vicdansızlık" olarak nitelendiren Türk, tarafsız bir soruşturmanın ivedilikle yürütülmesi ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Türk, "Sivillere yönelik saldırılar uluslararası hukukun ağır bir ihlalidir ve savaş suçu teşkil etmektedir." ifadesini kullandı.

Filistinlilerin "açlıktan ölmek" ile "gıda yardımı almaya çalışırken öldürülmek" arasında seçim yapmak zorunda bırakıldığını vurgulayan Türk, İsrail'in, insani yardımların dağıtımına ilişkin uluslararası standartları ihlal ettiğinin altını çizdi.

Türk, sivillerin gıda ve diğer hayati malzemelere erişiminin kasıtlı olarak engellenmesinin bir savaş suçu olabileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yirmi aydır sivillerin öldürülmesi, büyük ölçekte yıkım, tekrar tekrar zorla yerinden edilmeler, İsrail hükümetinin kabul edilemez insanlıktan çıkarıcı söylemleri, Gazze Şeridi'nin nüfusunu tahliye etme tehditleri ve açlıkla sınama, uluslararası hukuk kapsamında en ciddi suçların unsurlarıdır."

Türk, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) 2024'te İsrail'in Gazzelilere gıda, su, elektrik, yakıt, barınma, giyim, hijyen ve tıbbi malzeme gibi acil ihtiyaç duyulan temel hizmetlerin ve insani yardımların dağıtılması için gerekli tedbirleri alması yönünde bağlayıcı bir karar verdiğini hatırlatarak, bu yükümlülüklere uyulmaması için hiçbir gerekçe olmadığını kaydetti.

İsrail ordusu, insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alıyor

İsrail ordusu, 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerine saldırılar düzenliyor. İsrail güçleri, oluşturduğu sözde "tampon bölgelerde" kurduğu dağıtım yerlerine akın eden sivillere ateş açıyor.

İsrail ordusunun 1 Haziran'da Gazze Şeridi'nde 2 ayrı noktada insani yardım almaya çalışan Filistinlilere düzenlediği saldırılarda 32 kişi hayatını kaybetmiş, 232 kişi yaralanmıştı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, "Gazze Şeridi'nde yardım dağıtımının ölüm tuzağına dönüştüğünü" belirtmişti.

İsrail ordusu, bu sabah Gazze Şeridi'nde yardım almak için insani yardım dağıtım merkezine gelen Filistinlilerin üzerine ateş açtığını kabul etmişti.