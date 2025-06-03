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Dünya
AA 03.06.2025 14:46

Belçikalı yazarlardan hükümete "İsrail'in Gazze'de yaptığını 'soykırım' olarak tanımlama" çağrısı

Belçika'da 300 yazar, İsrail üzerindeki baskıyı artırması ve Gazze'de olanları "soykırım" olarak tanımlamaktan tereddüt etmeyi bırakması talebiyle hükümete bir mektup gönderdi.

Belçikalı yazarlardan hükümete "İsrail'in Gazze'de yaptığını 'soykırım' olarak tanımlama" çağrısı

Resmi haber ajansı Belga'ya göre, Frankofon ve Flaman yazarlar, çevirmenler, blog yazarları, yayıncılar, edebiyatçılar, akademisyenler ve gazetecilerden oluşan grupları bir araya getiren iki meslek kuruluşu, federal hükümete yönelik ortak bir mektup kaleme aldı.

Mektupta "Kelimeler önemlidir. Yazarlar bunu herkesten daha iyi bilir. Tam da bu nedenle 'soykırım' kelimesi etrafında tereddüt etmeyi bırakmanın zamanı geldi." denildi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in kamuoyuna açık açıklamalarının soykırım niyetlerini ifade ettiğinin vurgulandığı mektupta, Belçika federal hükümeti eyleme geçmeye çağrıldı.

Mektupta, hükümete, Birleşmiş Milletler'in (BM) Gazze'ye yiyecek ve ilaç dağıtabilmesi, ateşkesin mümkün olan en kısa sürede sağlanması, İsrailli esirlerin ve Filistinli tutukluların koşulsuz serbest bırakılması ve Gazze'deki gazetecilerin mesleklerini icra ederken daha iyi korunmaları için İsrail üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla tüm diplomatik yolları kullanma çağrısı yapıldı.

İki örgüt ayrıca mektubunda, antisemitizm, Yahudi karşıtı ve İsrail karşıtı "önyargı"yı "kesinlikle reddettiklerini" vurguladı.

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