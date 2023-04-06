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Dünya
AA 06.04.2023 23:09

BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail-Filistin toplantısı sonuç vermedi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Orta Doğu ve Afganistan'daki son durumun görüşüldüğü kapalı oturumundan sonuç çıkmadı.

BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail-Filistin toplantısı sonuç vermedi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısının ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Çin'in çağrısı üzerine toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), iki konuda da ortak açıklama yayımlamadı.

BAE BM Daimi Temsilcisi Lana Nuseybe, toplantı sonrasında basına yaptığı açıklamada, "BMGK herhangi bir açıklama yayımlama kararı almadı ancak anlamlı bir toplantı gerçekleştirdik." dedi.

Konsey üyelerinin bölgede gerginliği düşürmeye büyük önem atfettiğini aktaran Nuseybe, gerginliğin artmasının kimseye faydası olmadığını vurguladı.

"Sessiz diplomasi"

ABD Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Robert Wood ise bir gazetecinin, "ABD ortak açıklamayı neden engelledi?" sorusu üzerine, toplantının kapalı gerçekleştiğini ve bölgede gerginliği düşürmek için ciddi bir şekilde "sessiz diplomasi" yürütüldüğünü belirtti.

Rusya'nın Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, toplantıda konuyu değerlendirmeye devam edecekleri konusunda mutabık kaldıklarını aktararak, Konseyin birlik içinde hareket etmesi gerektiğine işaret etti.

İsrail'in Mescid-i Aksa baskını

İsrail güçlerinin, iki gündür Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere karşı şiddet kullanarak müdahale etmesi, işgal altındaki Doğu Kudüs ve bölgede tansiyonu yükseltmişti.

İsrail'den Mescid-i Aksa'ya baskın
İsrail'den Mescid-i Aksa'ya baskın

Fanatik yerleşimcilerin Yahudilerce kutsal "Pesah Bayramı" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine teravih namazının ardından Filistinliler, Aksa'daki Kıble Mescidi'ne sığınmıştı.

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında Kıble Mescidi'ndeki Filistinlilere şiddet kullanarak müdahale ettiği ve buradakileri darbettiği görüntüler uluslararası tepkiye yol açmıştı.

İsrail polisi, Kıble Mescidi'nde ibadet edenlere göz yaşartıcı gaz, kauçuk kaplı mermi ve cop kullanarak müdahale etmiş, kutsal mabedi adeta savaş alanına çevirmişti.

Kıble Mescidi'ne sığınan 400'den fazla Filistinli gözaltına alınmıştı.

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