Çok Bulutlu 6.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.04.2023 22:57

UNICEF'ten depremlerin ardından ilave yardım çağrısı

UNICEF Türkiye, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından uluslararası toplumdan ilave yardım istedi.

UNICEF'ten depremlerin ardından ilave yardım çağrısı
[Fotoğraf: DepoPhotos]

UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina De Dominicis, deprem sonrasında çocukların ve onların ailelerinin uzun dönemli etkilenmemesi için uluslararası yardımın artırılması gerektiğine işaret etti.

Dominicis, UNICEF Türkiye'nin ilave 138 milyon dolarlık bir yardım çağrısında bulunduğunu bildirdi.

Deprem sonrası bölgedeki çocukların ve ailelerin iyileşmeleri ve hayatlarını tekrar inşa etmeleri için yardımın acil olduğuna dikkati çeken Dominicis, bu grubun öncelikli tutulmasının önem taşıdığını ifade etti.

UNICEF Türkiye'deki depremlerden okul yaşında olan yaklaşık 4 milyon çocuğun etkilendiğini belirtiyor.

Milli Eğitim Bakanlığının eğitim faaliyetlerine destek sağlayan UNICEF, aynı zamanda yıkılan okulların yeniden inşası için maddi yardımda bulunuyor.

ETİKETLER
UNICEF Deprem Kahramanmaraş
Sıradaki Haber
İsveç polisinden Kur'an yakma provokasyonuna izin veren karara itiraz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:50
Lübnan'da İsrail'e ait savaş uçaklarının yoğun sesi duyulmaya başlandı
00:50
İnternetten 9 kişiyi 150 bin lira dolandıran iki şüpheli tutuklandı
00:49
Diyarbakır'da taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
00:33
İsrail saldırı sığınaklarını açtı
01:30
İsrail Gazze’yi vuruyor
00:29
BM Geçici Barış Gücü'nün Lübnan'daki personeline sığınaklara gitme talimatı verildi
Meteoroloji 19 kenti uyardı: Sağanak bekleniyor
Meteoroloji 19 kenti uyardı: Sağanak bekleniyor
FOTO FOKUS
İsrail Gazze’yi vuruyor
İsrail Gazze’yi vuruyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ