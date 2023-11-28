BM Güvenlik Konseyi, Çin'in başkanlığında "Gazze'de ateşkes" gündemiyle toplanacak

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Bakan Vang Yi'nin, "İsrail-Filistin sorununun" ele alınacağı toplantıya başkanlık etmek üzere yarın New York'a gideceğini duyurdu.

Sözcü Vang, "Çin, BMGK dönem başkanı olarak, Gazze'deki insani krizin hafifletilmesi, ateşkesin sağlanması ve çatışmaların sona erdirilmesine yönelik daha ileri adımların atılması için tüm tarafları bir araya getirerek uzlaşma inşa etmeyi umuyor." dedi.

İsrail ile Filistin arasında yaşanan "çatışmaların", büyük sivil can kayıplarına ve insani felakete yol açtığına işaret eden Vang, "Uluslararası toplum, Gazze'deki durumu büyük kaygıyla izliyor, BM Güvenlik Konseyinin uluslararası barışı ve güvenliği korumaya yönelik temel sorumluluğunu yerine getirmesini bekliyor." ifadesini kullandı.

Vang, BM Güvenlik Konseyinin 15 Kasım'da kabul ettiği 2712 sayılı kararda, "çatışmalara insani ara verilmesi ve esirlerin serbest bırakılması" için yaptığı çağrının bu konudaki atılan adımlara öncülük ettiğine dikkati çekerek, taraflar arasında ateşkesin teşvik edilmesi ve daha derin bir insani felaketin önlenmesi gerektiğini vurguladı.