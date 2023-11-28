ABD'den İsrail'e "Gazze'de daha çok sivilin yerinden edilmesini önleyecek şekilde hareket edin" uyarısı

İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, gazetecilere Gazze'deki durum hakkında brifing verdi.

Yetkili, Gazze'de çatışmalara verilen "insani ara"nın ardından bölgede daha çok sivil ölümü ve daha çok yerinden edilmenin engellenmesinin ABD'nin öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

İsrail'in Gazze'nin güneyinde, kuzeyinde olduğundan daha dikkatli hareket etmesi gerektiğini belirten yetkili, İsrail'i buraya düzenleyeceği herhangi bir kara harekatında, daha çok sivilin yerinden edilmesinin önlenmesi gerektiği konusunda uyardıklarını aktardı.