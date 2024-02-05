BM Genel Sekreteri, UNRWA'ya ilişkin iddiaların araştırılması için bağımsız grup atadı

BM Sözcülük Ofisinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Guterres'in, atama kararını UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini'ye danışarak aldığı kaydedilen açıklamaya göre, araştırma, eski Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın başkanlığında gerçekleşecek.

Bağımsız Araştırma Grubu çalışmalarına 14 Şubat'ta başlayacak ve mart ile nisan aylarında Genel Sekreter'e rapor sunacak.

Grup, ajansın bağımsızlık ve olası iddialara yanıt vermeye ilişkin yeterli mekanizma ve süreçlere sahip olup olmadığını araştıracak. Söz konusu mekanizma ve süreçleri iyileştirme ya da farklı mekanizmalar inşa etme konusunda tavsiye verecek.

Açıklamada, araştırmanın BM İç Gözetim Hizmetleri Ofisince (OIOS) yürütülen soruşturmaya paralel gideceğine, UNRWA'ya yönelik iddialarda bulunan İsrailli yetkililerinin işbirliğinin kritik önem sahip olduğuna işaret edildi.

Genel Sekreter'in, UNRWA'ya yönelik iddiaların, ajans çok zor koşullar altında 2 milyon Gazzeliye hayat kurtarıcı yardım sağlarken geldiğini not ettiği ifade edilen açıklamada, Gazze'deki insani krizin dünyadaki en büyük ve karmaşık krizlerden biri olduğu vurgulandı.

UNRWA’nın işlevi ve İsrail’in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans bugün 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, 73 yılı aşkın süredir Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim 2023 saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Öte yandan, Norveç, İrlanda ve İspanya UNRWA’ya desteğini sürdüreceğini duyurmuştu.