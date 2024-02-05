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Dünya
AA 05.02.2024 21:06

İngiltere Kralı 3. Charles'a kanser teşhisi konuldu

Buckingham Sarayı, İngiltere Kralı 3. Charles'a bir tür kanser teşhisi konulduğunu duyurdu.

İngiltere Kralı 3. Charles'a kanser teşhisi konuldu
[Fotograf: Reuters]

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kral Charles'ın prostat büyümesi nedeniyle ocak sonunda hastanede yürütülen tedavisi sırasında "endişe verici" bir şey fark edildi.

Açıklamada, "Müteakiben yapılan testlerde bir çeşit kanser teşhis edildi." denildi. Düzenli bir tedavi programına başlanırken, doktorlar, Kral'a halka açık programlarını ertelemesi tavsiyesinde bulundu.

Kral'ın resmi görevlerini sürdüreceği bilgisi paylaşılan açıklamada, "Tedavisi konusunda tamamen pozitif ve mümkün olan en kısa sürede görevlerine dönmeyi sabırsızlıkla bekliyor." denildi.

Açıklamada, Kral'ın spekülasyonları önlemek amacıyla hastalığıyla ilgili bilgileri paylaşmayı seçtiğinin de altı çizildi.

Prostat kanseri değil

Buckingham Sarayı Sözcüsü, Kral Charles'ın sağlık durumuna ilişkin detayları da paylaştı. Sözcü, Kral'ın prostat kanseri olmadığının altını çizerek, bu aşamada daha fazla bilgi paylaşılmayacağını kaydetti.

Kral'ın kanserinin hangi evrede olduğuna ilişkin detay vermeyen Sözcü, şimdilik tedavinin hastane dışında sürdüğünü, Kral'ın birçok programını ertelemek ya da iptal etmekten üzüntü duyduğunu dile getirdi.

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda Başbakanlarından geçmiş olsun açıklamaları

Başbakan Rishi Sunak, Kral Charles'ın kanser haberi üzerine, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Majestelerine tam ve hızlı bir iyileşme diliyorum. Kısa sürede tam gücüne kavuşacağından hiç şüphem yok." yazdı.

İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf da sosyal medya paylaşımında, geçmiş olsun dileklerini ifade ederek "Düşüncelerim aynı zamanda Majesteleri, Kraliçe ve diğer Kraliyet Ailesi üyeleriyle birlikte. Biliyorum ki hepsi için endişe verici bir zaman olacak." değerlendirmesini yaptı.

Kuzey İrlanda Bölgesel Başbakanı Michelle O'Neill, "Kral Charles'ın hastalığını duyduğuma üzüldüm. Kendisine iyi bir tedavi, hızlı ve tam bir iyileşme diliyorum." dedi.

Galler Bölgesel Başbakanı Mark Drakeford da tüm Galler'in dualarının, Kral Charles'la olduğunu kaydetti.

Kral Charles'ın ocak ayında prostat büyümesi tedavisi göreceği açıklanmış, Kral 26 Ocak'ta yattığı hastaneden 29 Ocak'ta taburcu edilmişti.

Annesi Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümüyle 73 yaşında tahta çıkan, 74 yaşında ise taç giyen Charles, en uzun süre veliaht prenslik unvanını ve tahta çıkan en yaşlı İngiltere Kralı unvanını taşıyor.

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