Nikhil Seth, Volkan Bozkır'ın BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na seçilmesine ilişkin, "Büyükelçi Volkan Bozkır, BM için kritik bir yıl boyunca Genel Kurul'a başkanlık edecek. Büyükelçi Bozkır, göreve onlarca yıllık diplomatik deneyimini getiriyor ve tüm BM üyesi devletlerin desteğini alması gerekecek. Ülkeler arasında güven oluşturma niyetini memnuniyetle karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

Seth, BM Genel Kurulu'nun, iklim değişikliğinden insan haklarına, toplumsal cinsiyet eşitliğinden Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşma çabalarına kadar tüm küresel zorlukları ele alması gerekeceğini, salgının derin sonuçlarına geniş kapsamlı yanıt vermeye devam etmeye öncelik vereceğini söyledi.

Ülkeler arasında güven oluşturmanın her zaman olduğu gibi şimdi de ilerleme için gerekli bir adım olduğunu vurgulayan Seth, "Büyükelçi Volkan Bozkır'ın sadece hükümetler ile değil, gençler, işletmeler, akademiler, kadın grupları, yerli halklar, yaşlılar ve engelli kişiler ile de ilişki kurması gerekecek." dedi.

"Mültecilerin ihtiyaçları, ev sahibi ülkelere baskı oluşturuyor"

Seth, Türkiye gibi ülkelerin mülteci ve sığınmacılara kucak açmasıyla ilgili de konuştu.

Suriye'deki çatışmaların, günümüzde dünyada en fazla sayıda yerinden edilmiş insan ve mültecinin sebebi olmaya devam ettiğini aktaran Seth, Suriye'deki çatışmalar sürdükçe Suriyeli mültecilerin kırılganlık düzeyinin de artmaya devam edeceğini kaydetti.

Seth, Suriyeli mültecilerin ülkelerinden ilk kaçtıklarında sahip olduğu kaynakların çoktan tükendiğine işaret ederek, "Mültecilerin ihtiyaçları, özellikle Türkiye gibi ev sahibi ülkelerin ve toplulukların ulusal sistemleri ve kaynakları üzerinde artan baskılar oluşturuyor. Türkiye hükümeti, Türkiye'deki mültecilerin ve sığınmacıların korunmasına ve onlara yardım edilmesine devam etmektedir ve bu sorunun güçlü bir şekilde sahiplenildiğini göstermektedir." diye konuştu.