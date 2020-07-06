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Filipinler’in başkentinde sokağa çıkma yasağı yeniden uygulanabilir
[Fotoğraf: AFP]
Filipinler'de son günlerde artan koronavirüs (COVID-19) vakaları dolayısıyla başkent Manila'da yeniden sokağa çıkma yasağı uygulanabileceği bildirildi.
Filipinler İçişleri Bakanı Eduardo Ano, yaptığı açıklamada, COVID-19 vakalarının artmaya devam etmesi ve hastanelerin kapasitesinin dolması halinde başkent Manila’da sokağa çıkma yasağının tekrar uygulanabileceğini söyledi.
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ekonomik faaliyetlerin başlatılması amacıyla 1 Haziran’da Manila’daki sokağa çıkma yasağını kaldırmıştı.
Öte yandan vakaların arttığı Cebu şehrinde sokağa çıkma yasağı haziran ortasında geri getirilmişti.
Filipinler Sağlık Bakanlığı, dün 2 bin 424 COVID-19 vakası görüldüğünü açıklamıştı.
Ülkedeki toplam vaka sayısı 44 bin 254'e yükselmiş, salgın dolayısıyla bin 297 kişi hayatını kaybetmişti.
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