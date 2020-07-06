Filipinler İçişleri Bakanı Eduardo Ano, yaptığı açıklamada, COVID-19 vakalarının artmaya devam etmesi ve hastanelerin kapasitesinin dolması halinde başkent Manila’da sokağa çıkma yasağının tekrar uygulanabileceğini söyledi.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ekonomik faaliyetlerin başlatılması amacıyla 1 Haziran’da Manila’daki sokağa çıkma yasağını kaldırmıştı.

Öte yandan vakaların arttığı Cebu şehrinde sokağa çıkma yasağı haziran ortasında geri getirilmişti.

Filipinler Sağlık Bakanlığı, dün 2 bin 424 COVID-19 vakası görüldüğünü açıklamıştı.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 44 bin 254'e yükselmiş, salgın dolayısıyla bin 297 kişi hayatını kaybetmişti.