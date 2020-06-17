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BM 75. Genel Kurul Başkanlığına Volkan Bozkır seçildi
[Fotoğraf: AA]
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı seçildi.
Cumhurbaşkanımızın talimatıyla aday gösterdiğimiz BE @volkan_bozkir üye ülkelerin büyük desteğiyle BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçildi. Türkiye’nin saygın konumunu ortaya koyan bu gurur verici başarıdan dolayı Volkan Ağabeyi kutluyorum. Çalışmalarının destekçisi olacağız.pic.twitter.com/S2wLHRUruS— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) June 17, 2020
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Etiketler: TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır son dakika Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığı seçSon Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 23:22
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