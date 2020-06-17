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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TBMM Mustafa Şentop'u kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Mustafa Şentop'u kabul etti.
İletişim Başkanlığı, Erdoğan ve Şentop görüşmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulün, 35 dakika sürdüğü ifade edildi.
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