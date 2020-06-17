Koronayla ilgili toplumda korku söz konusu mu? Kontrollü normalleşmeye geçilmesiyle, maske kullanım oranı neden azaldı? Sağlık Bakanlığı, bu sorulara cevap bulmak için Toplum Bilimleri Kurulunu hayata geçirdi.

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüsten kaynaklanan korkuları aşma konusunu da görüştüklerini söyleyerek, "Bir kısım vatandaşlarımız hala kurallara uymamakla ısrar etmesi, temizlik, mesafe, maske gibi kurallara uymaması. Bunu acaba biz nasıl çözebiliriz, kalıcı olabilecek korkuları nasıl yenebiliriz? Çok disiplinli bir çalışma grubu oluşturuldu" dedi.

Toplum virüsle yaşamayı nasıl öğrenecek?

Sosyoloji, iletişim, psikoloji, din sosyolojisi, istatistik alanlarında uzmanlaşmış 7 kurul üyesi, toplumu mercek altına alacak, korona algısını ölçecek.

İlhan, "Toplum koronayla yaşamayı nasıl öğrenecek, bir alanda yazdığımız başarıların aynısını toplumun bundan sonraki alanında da yazma düşüncesindeyiz. Bunun yanı sıra acaba toplumun korona algısını ölçebilecek bir barometre söz konusu olabilir mi?" dedi.

Farklı yaş gruplarının kontrollü normalleşme sürecindeki tutumları da incelenecek.

Pazartesi günleri toplanan kurul, ihtiyaç halinde daha sık bir araya gelecek. Hayatı kolaylaştırıcı tavsiye kararları alacak kurulun çalışmaları, haziran ayı içersinde paylaşılacak.