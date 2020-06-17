Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, öğretmen Necmettin Yılmaz'ın şehadetinin 3. yılı dolayısıyla bir paylaşım yaptı.

Ömrünün baharında hain terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp şehit edilen öğretmenimiz #NecmettinYılmaz kardeşimizi şehadetinin 3. yıl dönümünde rahmetle anıyorum.



Ebediyete irtihal etmiş, istikbalimizin mimarı tüm öğretmenlerimizi hürmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/8obHcY1wjp — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 17, 2020

"Ömrünün baharında hain terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp şehit edilen öğretmenimiz Necmettin Yılmaz kardeşimizi şehadetinin 3. yıl dönümünde rahmetle anıyorum" sözlerine yer veren Erdoğan, şu mesajı paylaştı:

"Bu vatanın şehadete eren tek bir evladının kanı yerde kalmayacak. Kalemin silaha, birliğin tefrikaya, iyiliğin kötülüğe, huzurun teröre galip geldiği bir Türkiye için durmadan çalışmaya devam edeceğiz."