Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necmettin Yılmaz paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmen Necmettin Yılmaz'ın şehadetinin 3. yılı dolayısıyla paylaştığı mesajında, "Bu vatanın şehadete eren tek bir evladının kanı yerde kalmayacak" sözlerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, öğretmen Necmettin Yılmaz'ın şehadetinin 3. yılı dolayısıyla bir paylaşım yaptı.
Ömrünün baharında hain terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp şehit edilen öğretmenimiz #NecmettinYılmaz kardeşimizi şehadetinin 3. yıl dönümünde rahmetle anıyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 17, 2020
Ebediyete irtihal etmiş, istikbalimizin mimarı tüm öğretmenlerimizi hürmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/8obHcY1wjp
"Ömrünün baharında hain terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp şehit edilen öğretmenimiz Necmettin Yılmaz kardeşimizi şehadetinin 3. yıl dönümünde rahmetle anıyorum" sözlerine yer veren Erdoğan, şu mesajı paylaştı:
"Bu vatanın şehadete eren tek bir evladının kanı yerde kalmayacak. Kalemin silaha, birliğin tefrikaya, iyiliğin kötülüğe, huzurun teröre galip geldiği bir Türkiye için durmadan çalışmaya devam edeceğiz."