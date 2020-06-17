Haber Giriş: Kaynak: AA
Yassıada teklifi oy birliğiyle kabul edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifi TBMM Anayasa Komisyonunda oy birliğiyle kabul edildi.
Yassıada kararlarını yok sayılmasına yönelik hazırlanan karar Meclis Anayasa Komisyonu'nda oy birliğiyle kabul edildi.
Teklifin altında Meclis Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti'li milletvekilleri ve MHP Grup Başkanvekillerinin imzası vardı. Düzenleme 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra Yüksek Adalet Divanı'nın verdiği tüm kararlar hükümsüz hale getirecek.
Yassıada'da yargılananlara ya da varislerine tazminat hakkı doğacak.
Etiketler: son dakika yassıada kanun teklifi tbmmSon Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 20:37
Son Haberler
- 20:58
- 20:44
- 20:34
- 20:37
- 20:24
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz