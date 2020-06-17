Yassıada kararlarını yok sayılmasına yönelik hazırlanan karar Meclis Anayasa Komisyonu'nda oy birliğiyle kabul edildi.

Teklifin altında Meclis Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti'li milletvekilleri ve MHP Grup Başkanvekillerinin imzası vardı. Düzenleme 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra Yüksek Adalet Divanı'nın verdiği tüm kararlar hükümsüz hale getirecek.

Yassıada'da yargılananlara ya da varislerine tazminat hakkı doğacak.