BM: Gazze'ye giren yardım çok yetersiz, bu yüzden daha fazla geçişin açılmasına ihtiyacımız var

Laerke ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İletişim Direktörü Juliette Touma, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'deki faaliyetlerinin durmadığını ve orada çalışanlarının bulunduğunu kaydeden Laerke, Gazze Şeridi'ne abluka nedeniyle çok yetersiz miktarda yardımın girmesine izin verildiğini kaydetti.

Laerke, ABD destekli Gazze İnsani Yardım Vakfının yardım dağıtımına ilişkin son raporların, Gazze’de sürdürülebilir erişim, güvenli koşullar ve acil durum malzemelerinin hızlandırılmış onayı gibi acil insani önceliklere dikkati dağıtma riski taşıdığı uyarısında bulundu.

İsrail otoritesi tarafından tahsis edilen güvenli olmayan rotalar nedeniyle içeri giren yardımlara her zaman ulaşamadıklarını söyleyen Laerke, "Şu anda Gazze'ye giren yardımın çok yetersiz miktarda olduğundan bahsediyoruz. Bu yüzden daha fazla geçişin açılmasına ihtiyacımız var. Her türlü yardıma ihtiyacımız var, İsrail tarafının seçmece olarak alıp içeri almamıza izin verdiği yardımlara değil." değerlendirmesinde bulundu.

"İsrail'in kuşatmasının başladığı 2 Mart'tan bu yana hiçbir malzemenin (Gazze'ye) girmediğini teyit edebilirim"

Touma, UNRWA'ya yönelik iddialar nedeniyle özellikle işgal altındaki Filistin topraklarında çalışan personelin hayatının riske girdiğini dile getirerek Ajansın iddialara ilişkin İsrail hükümetinden kanıt istediğini ancak Tel Aviv'in öne sürülenleri destekleyecek yeterli kanıt paylaşmadığının altını çizdi.

"UNRWA'ya gelince, İsrail'in kuşatmasının başladığı 2 Mart'tan bu yana hiçbir malzemenin (Gazze'ye) girmediğini teyit edebilirim" diyen Touma, gıda dışında ise Gazze'ye girmek için onay bekleyen ve yakında son kullanma tarihleri gelecek ilaçları taşıyan 3 binden fazla tırın da bulunduğunu aktardı.