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Dünya
AA 27.05.2025 15:29

Belçika Dışişleri Bakanı'ndan Gazze'deki soykırım ve ablukaya son vermesi için İsrail'e yaptırım çağrısı

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, İsrail'in Gazze'deki ablukasının savaş suçu olduğunu vurgulayarak hükümete, İsrail'e yaptırım uygulanması için teklifler sunulduğunu söyledi.

Belçika Dışişleri Bakanı'ndan Gazze'deki soykırım ve ablukaya son vermesi için İsrail'e yaptırım çağrısı

Prevot ulusal basına verdiği bir röportajda, "Gazze'de soykırımdan bahsedebilmemiz için başka hangi vahşetlerin yaşanması gerektiğini bilmiyorum." dedi.

Gazze'deki durumu kınamanın artık yeterli olmadığını vurgulayan Prevot, "İsrail'i değişime itmek için somut adımlara ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Prevot, "Gazze'den gelen görüntüler öfkeye yol açıyor. Abluka utanç verici ve halkın kasıtlı olarak aç bırakılması bir savaş suçudur." değerlendirmesini yaptı.

Belçika Dışişleri Bakanı, şöyle devam etti:

"Hükümete, İsrail'e yaptırım uygulanması da dahil olmak üzere, bir dizi önlem sunuldu. Gazze'deki çocukların açlıktan ölmemesi için ablukanın kırılması gerekiyor."

"Yaptırımları destekliyorum"

Prevot, hem Gazze hem de Batı Şeria'daki hak ihlallerinin önüne geçilmesi için yaptırımları desteklediğini şu sözlerle ifade etti:

"Batı Şeria'daki Filistinlileri evlerinden zorla çıkaran yerleşimcilere yaptırım uygulanmasını destekliyorum. Gazze çatışmasının her iki tarafındaki askeri ve siyasi liderlere yaptırım uygulanmasını destekliyorum."

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Belçika Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
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