Nijerya'nın Benue eyaletinde düzenlenen saldırılarda 20 kişi öldü

Gwer West Bölge Konsey Başkanı Ormin Torsar Victor, yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin Benue'nin Gwer West bölgesine bağlı köylere saldırılar düzenlediğini bildirdi.

Saldırılarda aralarında iki yaşında bir bebeğin de bulunduğu 20 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Victor, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Victor, bölgede devam eden şiddet olaylarını ve federal hükümetin eylemsizliğini kınadı.

Benueli yetkililer, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının artmasından endişe duyduklarını açıkladı.

Benue eyaletinde hayvancılıkla uğraşan Fulani kabilesi ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Silahlı kişilerin, 11 Mayıs'ta Benue eyaletinde düzenlediği saldırılarda yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetmişti.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin farklı bölgelerine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını öne sürüyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını tehdit ediyor.