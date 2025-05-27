Açık 22ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.05.2025 15:21

Nijerya'nın Benue eyaletinde düzenlenen saldırılarda 20 kişi öldü

Nijerya'nın orta kesimindeki Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya'nın Benue eyaletinde düzenlenen saldırılarda 20 kişi öldü

Gwer West Bölge Konsey Başkanı Ormin Torsar Victor, yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin Benue'nin Gwer West bölgesine bağlı köylere saldırılar düzenlediğini bildirdi.

Saldırılarda aralarında iki yaşında bir bebeğin de bulunduğu 20 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Victor, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Victor, bölgede devam eden şiddet olaylarını ve federal hükümetin eylemsizliğini kınadı.

Benueli yetkililer, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının artmasından endişe duyduklarını açıkladı.

Benue eyaletinde hayvancılıkla uğraşan Fulani kabilesi ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Silahlı kişilerin, 11 Mayıs'ta Benue eyaletinde düzenlediği saldırılarda yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetmişti.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin farklı bölgelerine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını öne sürüyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını tehdit ediyor.

ETİKETLER
Nijerya
Sıradaki Haber
İşgalci İsrail, "Gazze'ye İnsani Yardım Vakfı" maskesiyle Filistinlileri göçe zorlamayı planlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:02
Anadolu Otoyolu'nda iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
17:00
Altun, bakanlıkların basın müşavirleriyle buluştu
16:53
Gaziantep'de kaybolan 10 yaşındaki Onur'u arama çalışmaları sürüyor
16:49
İran: 20 bin megavatlık nükleer elektrik üretim projesi başlatıldı
16:47
Hakem heyetinden 3 günde ölen danalar için kapora iadesi kararı
16:46
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Senegal’de Kurban Bayramı yaklaşırken ilginç görüntüler yaşanıyor
Senegal’de Kurban Bayramı yaklaşırken ilginç görüntüler yaşanıyor
FOTO FOKUS
Boğazına erik kaçtı, heimlich manevrasıyla kurtuldu
Boğazına erik kaçtı, heimlich manevrasıyla kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ