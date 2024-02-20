Çok Bulutlu 5.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.02.2024 00:34

BM: Gazze'nin kuzeyinde 6 bebekten 1'i şiddetli yetersiz beslenmeyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze'nin kuzeyinde 6 bebekten 1'inin şiddetli yetersiz beslenmeyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

BM: Gazze'nin kuzeyinde 6 bebekten 1'i şiddetli yetersiz beslenmeyle karşı karşıya
[Fotograf: AA]

UNICEF, Gazze'de Gıda Hassasiyeti ve Durum Analizi başlıklı raporun sonuçlarını paylaştı.

Ocak ayı verilerinin derlendiği raporda, durumun özellikle Gazze Şeridi'nin kuzeyinde çok ciddi olduğuna dikkat çekildi.

Gazze'nin kuzeyine haftalardır yardım ulaştırılamadığı ifade edilen rapora göre, sığınaklar ve sağlık tesislerinde yürütülen çalışmalarda 2 yaş altı çocukların 6'sından 1'inin şiddetli yetersiz beslenmeyle mücadele ettiği tespit edildi.

Raporda, bunun kuzeydeki çocukların yüzde 15,6'sına tekabül ettiği belirtilirken, bu oranın yüzde 3'ünün hayati tehlikeye neden olacak düzeyde aşırı zayıflığa maruz kaldığı aktarıldı.

Acilen tedavi edilmemesi halinde söz konusu çocukların tıbbi komplikasyonlarla ve ölme riskiyle karşı karşıya kalacağı uyarısı yapılan raporda, durumun giderek kötüleştiği vurgulandı.

Raporda, benzer incelemenin Gazze'nin Refah kentinde de gerçekleştirildiği aktarılarak "Refah'ta 2 yaş altı çocukların yüzde 5'i şiddetli yetersiz beslenmeyle mücadele ediyor." bilgisi paylaşıldı.

İnsani yardım erişiminin öneminin altı çizilen rapora göre, Refah'a yönelik yeni saldırıların engellenmesi gerekiyor.

Hastalık yayılıyor

Raporda, aynı zamanda, Gazze'de "aç, susuz ve zayıf düşen çocukların" hastalandığı aktarıldı.

"Gazze'de 5 yaş altı çocukların yüzde 90'ının en az bir bulaşıcı hastalığı var." bilgisi paylaşılan rapora göre, 2022'ye göre ishal vakaları 23 kat arttı.

Rapora göre, UNICEF, Dünya Gıda Programı ve Dünya Sağlık Örgütünün acilen Gazze'ye engelsiz ve sürdürülebilir insani yardım sağlanması çağrısı yaptı.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler Gazze
Sıradaki Haber
İsrail güçleri ile işgalci Yahudi sivillerin Batı Şeria'daki baskın ve saldırılarında 7 Filistinli yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:36
İzmir'de 15'i çocuk 42 düzensiz göçmen yakalandı
00:50
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alacak
00:45
Lübnan’da 3 katlı bina çöktü: En az 4 ölü
00:33
İsrail güçleri ile işgalci Yahudi sivillerin Batı Şeria'daki baskın ve saldırılarında 7 Filistinli yaralandı
00:27
Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Eisenkot’tan Savaş Kabinesine uyarı mektubu
00:23
Husiler, Aden Körfezi'nde iki ABD gemisini hedef aldığını duyurdu
Muğla'da badem ağaçları çiçek açtı
Muğla'da badem ağaçları çiçek açtı
FOTO FOKUS
Pendik’te korku dolu anlar: Dairede çıkan yangında tüp patladı
Pendik’te korku dolu anlar: Dairede çıkan yangında tüp patladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ