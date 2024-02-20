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Dünya
AA 20.02.2024 00:27

İsrail güçleri ile işgalci Yahudi sivillerin Batı Şeria'daki baskın ve saldırılarında 7 Filistinli yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus ve Tulkerim kentlerinde işgalci sivil Yahudiler ile İsrail güçlerinin düzenlediği baskın ve saldırılarda 7 Filistinli yaralandı.

İsrail güçleri ile işgalci Yahudi sivillerin Batı Şeria'daki baskın ve saldırılarında 7 Filistinli yaralandı
[Fotograf: AA]

Nablus'un kuzeyindeki Burka köyü sakinlerinden Ziya Hacci yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 sivil işgalcinin köydeki 4 eve saldırdığını ve bu evlerin sahiplerine ait 4 aracı ateşe verdiğini söyledi.

Hacci, saldırı sonucu 4 Filistinlinin de yaralandığını kaydetti.

Öte yandan Filistin haber ajansı WAFA, İsrail güçlerinin, Nablus'un batısındaki Sarra köyüne baskın düzenlediğini ve Filistinlilere gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz bombası attığını belirtti.

Haberde, Sarra'daki baskında 2 Filistinlinin yaralandığı bilgisi geçildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada ise Tulkerim'in kuzeyindeki Zeyta kasabasında, İsrail güçlerinin 51 yaşında Filistinli bir kadını gerçek mermiyle vurduğu bilgisi paylaşıldı. Kadın, hastaneye kaldırıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. İsrail güçleri ile işgalci Yahudi sivillerin saldırılarında şu ana kadar 399 Filistinli hayatını kaybetti.

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