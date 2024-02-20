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Dünya
AA 20.02.2024 00:24

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Eisenkot’tan Savaş Kabinesine uyarı mektubu

İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot’un savaş kabinesine gönderdiği bir mektupta, Gazze Şeridi’nde yürütülen savaşın hedeflerine ulaşmanın zorluklarının arttığı uyarısında bulunduğu ortaya çıktı.

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Eisenkot’tan Savaş Kabinesine uyarı mektubu
[Fotograf: Reuters]

İsrail’in Kanal 12 Televizyonunun haberinde, “Bakan Eisenkot yaklaşık bir hafta önce Savaş Kabinesi üyelerine, üyesi olduğu kabinenin kararlarını eleştiren uzun ve ayrıntılı bir uyarı mektubu gönderdi.” denildi.

Eisenkot mektubunda, “Dört aydan fazla süren savaşın ardından başarıları değerlendirmek ve savaşın sürmesine ilişkin eğilimleri incelemek uygun olur. Bana göre kesin ve önemli kararlar almaktan kaçınılarak savaşın hedeflerine ulaşmasında giderek artan bir zorluk yaşanıyor. Savaşın stratejik planı aksadı ve bu, savaşın hedeflerine ulaşmasını ve bunun da ötesinde İsrail’in stratejik konumunu fiilen tehdit ediyor.” ifadelerini kullandı.

Hamas’ın askeri gücünün azaltılması, esirlerin kurtarılması, Gazze çevresindeki işgal birimleri sakinlerinin güvenliğinin yeniden sağlanması gibi hedeflerin kısmen başarıldığına dikkati çeken Eisenkot, şöyle devam etti:

“Savaşın sona erdirilmesi için, Gazze'nin gelecekte İsrail için bir tehdit oluşturmaması durumu henüz gerçekleşmedi. Aynı şekilde İsraillilerin kişisel güvenliğinin ve ulusal kararlılığının güçlendirilmesi de sağlanmadı. Pratik olarak üç aydır kesin bir karar alınmadı. Savaş, stratejik kazanımlara yönelik büyük hareketler olmaksızın, taktiksel başarılara göre sürüyor.”

İsrail makamlarından Eisenkot’un mektubuna ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 92 Filistinli öldürüldü, 69 bin 28 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 235’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 572 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile işgalci Yahudilerin saldırılarında 399 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 205 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 41 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.

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